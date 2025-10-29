Психолог рассказала, как облегчить утренний подъем ребенка в холодное время года

Детский психолог-педагог Дарья Дугенцова поделилась рекомендациями, которые помогут школьникам легче вставать по утрам в зимний период. В разговоре с RT специалист подчеркнула важность постоянного распорядка дня.

По словам Дугенцовой, главное условие — придерживаться одинакового графика подъема каждый день, включая субботу и воскресенье. Эксперт объяснила, что если в учебные дни ребенок поднимается в семь часов утра, такое же время следует сохранять и в выходные. В противном случае нарушается весь режим, и в понедельник школьнику будет труднее проснуться.

Психолог также посоветовала родителям использовать деликатный подход при пробуждении детей. Она рекомендует действовать поэтапно: вначале приоткрыть дверь в комнату, затем войти, нежно прикоснуться к голове ребенка и спокойным голосом попросить его проснуться. Если же ситуация вызывает затруднения, специалист предложила передать ответственность за утренний подъем самому ученику.

Психолог Дугенцова порекомендовала родителям не будить детей по утрам, а позволить им самостоятельно пользоваться будильником и вставать, лишь ненавязчиво контролируя этот процесс. Специалист также посоветовала составить пошаговый утренний распорядок, который поможет уменьшить стресс в начале дня. В него могут входить подъем, уборка постели, гигиенические процедуры и завтрак.

По словам эксперта, хорошо помогает специальный планер, в котором ребенок отмечает выполненные утренние дела — такой метод показывает отличные результаты.

Дугенцова подчеркнула важность физической активности для учеников начальных классов. По ее словам, детям необходимо давать выход накопившимся за день эмоциям, поэтому после уроков полезно сразу отправляться на игровую площадку. Специалист также отметила, что родителям следует обращать внимание на самочувствие школьника: вялость или боль в горле сигнализируют о том, что организму требуется дополнительный отдых. Она добавила, что способность к саморегуляции играет огромную роль в жизни младших школьников.

