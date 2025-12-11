Психолог провел занятие для будущих родителей в Реутове по преодолению страхов

В женской консультации Реутова прошло занятие «Школы мам», где клинический психолог Михаил Мельдер рассказал будущим родителям о способах борьбы со страхами и тревогами во время беременности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Психолог подробно рассказал о страхах и тревожных состояниях, с которыми сталкиваются женщины в ожидании ребенка, и предложил эффективные методики их преодоления. Он отметил, что открытое общение в доверительной атмосфере помогает будущим матерям справляться с волнением, особенно если они ждут первенца.

Михаил Мельдер предостерег участников от чтения недостоверной информации в интернете и рекомендовал обращаться с вопросами к профессионалам на занятиях. Проект «Школа мам» пользуется популярностью: за последний год в женской консультации прошло около 60 встреч, посвященных уходу за новорожденным и психологическому здоровью во время беременности и после родов.

Участницы высоко оценивают занятия. Одна из них, Алена, рассказала, что посещала встречи вместе с супругом и уже порекомендовала проект подруге. Присоединиться к «Школе мам» могут все желающие, независимо от того, состоят ли они на учете в консультации. Расписание и темы встреч доступны на сайте медицинского учреждения и в социальных сетях.

