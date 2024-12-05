Психолог призвала блокировать в соцсетях страницы буллеров

Педагог-психолог центра «Диалог», руководитель городской службы примирения Анна Верещака заявила, что основы буллинга закладываются в детском саду, и призвала блокировать соцсети буллеров, сообщает «ОТВ-Екатеринбург ».

«Бурное функционирование буллинга — это подростковая среда, но закладывается он в начальной школе, а сейчас говорят, что и в детском садике», — сказала Верещака.

По ее словам, имеют место случаи нетерпимости к детям, когда родители говорят: «Не дружи с этим ребенком», а потом всячески пытаются изжить ребенка из детского коллектива.

«Выявлена закономерность между агрессивностью родителей, а сейчас эта агрессивность очень часто проявляется в чатах, и агрессивным поведением детей в коллективах», — отметила педагог-психолог.

Если мальчишеская агрессия более заметная и чаще всего выражается физически, то у девочек она косвенная, однако именно это чаще всего становится причиной трагедий, предупредила специалист.

Верещака выступила за блокировку в соцсетях страниц детей-агрессоров, а также групп, где пропагандируют травлю.