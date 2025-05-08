Психолог посоветовала родителям не перегружать детей активностями в праздники

Майские праздники — отличная возможность провести время с семьей и восстановить силы после насыщенных рабочих дней. Чтобы отдых прошел спокойно и принес радость, важно заранее обсудить планы. Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Екатерина Котова в разговоре с РИАМО посоветовала не перегружать детей активностями в праздники, а постараться найти баланс между отдыхом и всеми делами.

Котова считает, что россиянам не стоит заранее составлять маршрут или строгое расписание мероприятий — лучше дать каждому члену семьи возможность озвучить свои желания. Наверняка кто-то хочет провести день на природе, кто-то — посмотреть фильм дома, а кому-то интересно съездить в музей. Все идеи имеет смысл зафиксировать на бумаге, чтобы затем выделить наиболее повторяющиеся и найти общий вектор. Например, если одни мечтают об активностях, а другие — о спокойствии, компромиссом может стать выезд в парк с красивыми пейзажами, настольными играми и легким пикником. Понимание общей цели — зарядиться энергией, побыть вместе или получить новые впечатления — поможет выбрать подходящий формат отдыха.

Как правильно построить планы?

«Обязательно учитывайте возраст и темперамент детей: малышам подойдут короткие активности с элементами игры, подросткам — более содержательные мероприятия, где у них будет возможность проявить инициативу. Чтобы избежать усталости или перегрузки, полезно чередовать дни с физической активностью и более спокойные домашние вечера», — посоветовала Котова.

Психолог считает, что утром можно устроить прогулку с игрой в волейбол, а вечером — посмотреть фильм всей семьей и обсудить его. На следующий день съездить в музей, а вечер закончить прослушиванием аудиокниги или просто отдыхом дома.

«Ключ к сбалансированному отдыху в майские праздники — это внимательное отношение к своим потребностям и грамотное планирование, которое поможет насладиться как активными развлечениями, так и спокойным отдыхом. Найдите баланс между движением и тишиной, чтобы каждый член семьи почувствовал, что это время действительно было для него», — подчеркнула Котова.

Обмен впечатлениями

После праздников семьям можно обсудить, какие ожидания сбылись, а что оказалось совсем не таким, как хотелось. Почему получилось так? Что запомнилось больше всего? Что хотелось бы повторить, а чего не хватило? Подобные разговоры о прошедших событиях не только помогают закрепить в памяти приятные совместные моменты с семьей, но и позволяет учесть возможные недочеты при планировании следующего отдыха.

Информирование столичных учащихся и их родителей о психологических подходах к конструктивному общению, самореализации и проведению досуга способствует укреплению семейных отношений и повышению уровня самооценки и эффективности ребенка, а также соответствует целям проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети».