Психолог Подмосковья рассказала, как помочь ребенку справиться с осенней хандрой

Осенью световой день становится короче. Из-за этого школьники, как и взрослые, сталкиваются с осенней хандрой. Грусть по ушедшему лету, упадок сил, желание завернуться в плед и спать, сниженная концентрация внимания, отсутствие интереса к делам, которые еще недавно радовали. О причинах сезонной смены настроения и о том, как помочь справиться ребенку с «осенней депрессией», рассказала клинический психолог НИКИ детства Лилит Киракосян, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Причины развития осеннего уныния вполне очевидны. Во-первых, смена режима: летом у школьников были каникулы, когда они могли спать и гулять сколько угодно. С приходом осени режим становится четко регламентирован, а нагрузки возрастают. Из отдыха, тепла, игр, ребенок попадает в ситуацию, когда нужно рано вставать, идти на занятия. Кроме того, на детей, да и на взрослых тоже, влияет сокращение светового дня, долгие темные вечера увеличивают выработку гормона сна. Постепенно нарастает переутомление, апатия, настроение делается неустойчивым», — рассказала Лилит Киракосян.

По словам психолога, помочь ребенку пережить этот унылый период можно с помощью индивидуального плана по улучшению настроения. Разработать его можно вместе с детьми, они могут подсказать, что порадует их особенно.

«Прежде всего — больше яркого, теплого света. Возможно дополнительные светильники дома, в комнате ребенка. Важно сделать дом более уютным, пусть ребенку будет тепло, хорошо, красиво. Можно придумать осеннее меню обязательно с теплыми салатами, теплыми напитками. Старайтесь больше гулять во время светового дня, особенно если выдался солнечный день, бывать в интересных местах: музей, скалодром, картинг, театр кукол. Занятия домашними делами под любимую музыку также помогут ребенку зарядиться хорошим настроением», — добавила Лилит Киракосян.

В отдельных случаях, когда без этого уже не обойтись, родители могут забрать ребенка пораньше или же вовсе позволить ему пропустить один школьный день, придумав интересную совместную активность или вместе сделать покупку, которую ребенок давно хотел.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.