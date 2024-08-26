Психолог Подмосковья рассказал, как подготовить ребенка к детскому саду

До 1 сентября остались считанные дни, но не только первоклашки впервые сядут за парты, а школьники вернутся в классы. Первый раз в детский сад пойдут малыши. Как помочь ребенку адаптироваться в новой среде и ходить в садик без слез, рассказал психолог Учебного центра НИКИ детства Евгений Лыков, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Первый совет родителям — перестаньте бояться сами. Если вы воспринимаете детский сад как радостный этап взросления вашего ребенка, он будет считать так же. Дети понимают наши эмоции. Говорите малышу: „Как я тебе завидую, ты будешь в садике играть с друзьями и гулять на площадке“. Разговоры о садике должны быть только в позитивном ключе, следите за тоном и эмоциональным состоянием, когда говорите о воспитателях и группе», — призвал специалист.

Евгений Лыков советует родителям больше говорить о плюсах детского сада, иллюстрируя примерами из своего детства.

«Можно, например, сказать ребенку, что пока вы не ходили в садик, то ничего не умели. А в саду вас научили танцевать, петь, рисовать, лепить. Во многих садиках сегодня есть бассейн, приезжают приглашенные артисты и показывают представления, а также проходят веселые тематические праздники. Все это тоже может стать весомым аргументом для малышей», — добавил психолог НИКИ детства.

Кроме того, можно предложить ребенку освоить какой-нибудь полезный навык: «Давай я научу тебя завязывать шнурки, а ты других детей в саду научишь». Это тоже может стать своеобразным стимулом.

«Оптимальный возраст для похода ребенка в сад от полутора до трех лет. Многие психологи сходятся во мнении, что лучше с трех. Кризисы двух-трех лет позади, ребенок меньше нуждается в маме, стремится к общению со сверстниками. И его мозг достаточно развит, чтобы понять, что мама за ним придет, его не бросили», — заключил Евгений Лыков.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это в том числе выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.