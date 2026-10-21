Психолог объяснила, как помочь ребенку, который не хочет идти в школу

За нежеланием идти в школу могут стоять страх расставания с мамой, боязнь учителя, трудности с заданиями или конфликты. Обсуждать это лучше вечером, когда ребенок спокоен. Стыдить его и сравнивать с другими не стоит.

Кузьмина рекомендовала поговорить с учителем и договориться о поддержке. Если ребенок здоров и ему ничего не угрожает, важно сохранять регулярное посещение: долгое избегание затрудняет возвращение. При сильной тревоге полный учебный день можно вводить постепенно со специалистом и школой.

После уроков нужны игра, движение и отдых. Хвалить стоит не только за оценки, но и за усилия, например за просьбу о помощи.

«Боли в животе, головная боль, тошнота и сердцебиение перед школой могут быть проявлениями тревоги, а не притворством. Однако повторяющиеся физические жалобы сначала следует обсудить с педиатром. Если отказ от школы сохраняется больше недели, усиливается или сопровождается нарушениями сна, аппетита, частыми истериками и постоянной подавленностью, необходима помощь детского психолога или психиатра», — предупредила Кузьмина.

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