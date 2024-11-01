Психолог о месяце воздержания: любая крайность неблагоприятна

Как безудержное рукоблудие, так и длительное воздержание от сексуальной разрядки могут оказать значительное влияние на психоэмоциональное благополучие, сообщил РИАМО клинический психолог, аналитический психотерапевт Игорь Мартынов.

«В вопросах, касающихся сексуальной сферы, невольно вспоминаешь классику, а именно Зигмунда Фрейда, который отмечал, что „сексуальным отклонением можно считать только полное отсутствие секса, все остальное — дело вкуса“. Во-первых, за шутками и обилием мемов про ноябрь как месяц воздержания не всегда понятны мотивы „адептов“ этого самого воздержания. Во-вторых, надо понимать, что любая крайность неблагоприятна. Равно как безудержное рукоблудие, так и длительное воздержание от сексуальной разрядки могут оказать значительное влияние на психоэмоциональное благополучие», — рассказал Мартынов.

Влияние на уровень стресса

Он отметил, что сексуальная активность (или разрядка) может способствовать снижению уровня стресса и тревожности благодаря выделению гормонов, таких как окситоцин и эндорфины.

«Длительное воздержание может привести к накоплению стресса, что негативно скажется на эмоциональном состоянии, приведет к повышению раздражительности или депрессивным реакциям. Нехватка сексуального удовлетворения может привести к низкой самооценке и дисфории. Если человек фиксируется на переживаниях ограничений, то это может сказаться на концентрации и общем уровне комфорта, будет отвлекать от повседневных задач и межличностных отношений», — отметил психолог.

Влияние на сексуальные отношения и самочувствие

Мартынов указал, что воздержание также может повлиять на романтические и сексуальные отношения. Это может вызвать недопонимание или конфликты с партнерами, которые могут не поддерживать подобных «испытаний».

«Вышеперечисленное может отражаться и на физиологии с точки зрения физического напряжения и дискомфорта из-за задержки сексуального удовлетворения, что также может повлиять на общее самочувствие. Если же человек все-таки принял решение месяц заниматься самоанализом, духовным ростом, исследованием собственных желаний и потребностей, и это гармонично укладывается в его мироощущение, быт и отношения, то, как говорится, руки на стол — без каких-либо проблем», — сказал специалист.

Он подчеркнул, что важно рассмотреть ситуацию в контексте личных ценностей и целей. Если воздержание становится сложно переносимым, стоит подумать о том, как вернуться к сбалансированному подходу к сексуальности. Другие сферы жизни и здоровье, в частности, держатся на балансе.

Каждый год в ноябре проходит месячный флешмоб, в рамках которого мужчины решают на месяц воздерживаться от секса и мастурбации. Врачи предупреждают, что такое решение может привести к проблемам со здоровьем.