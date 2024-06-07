Психолог НИКИ Волкова рассказала о пользе сказкотерапии детям

С помощью сказок психологи могут скорректировать поведение ребенка, работают над восстановлением гармоничных отношений в семье и налаживанием взаимопонимания внутри семьи. С помощью сказки родители могут создать те условия, которые подсвечивают разные проблемы и их последствия. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Иногда родителям бывает сложно: не получается договориться с ребенком, услышать друг друга. Не стоит злиться и переходить к крику. Здесь как раз может прийти на помощь сказкотерапия. Метод заключается в том, что ребенку рассказывают историю, герой которой он сам. При этом в повествовании для его персонажа придумываются определенные трудности, с которыми он справляется. Так можно проработать психологические сложности, с которыми столкнулся ребенок в реальности», — рассказала психолог учебного центра НИКИ детства Юлия Волкова.

Она отметила, что у детей преобладает образное мышление, поэтому любая важная для их развития информация должна передаваться через яркие образы, впечатления — это лучший способ донести что-то важное до ребенка. Дети начинают больше размышлять над ситуацией и ищут способ ее изменить как самостоятельных, так и при помощи взрослых.

Язык сказки доступен и понятен ребенку. Добрая история дает возможность накопить опыт, необходимый для перемен, создает безопасное пространство, помогает вступить в диалог с родителями. Сказка не обвиняет, не ругает, не читает нотаций. Она позволяет создать безопасную атмосферу, сформировать в ребенке самостоятельность и закладывает почву для позитивных изменений, заключила Юлия Волкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным