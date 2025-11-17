Психолог НИКИ детства рассказала, как поддержать ребенка с диабетом
Фото - © Создано ИИ/НИКИ детства
14 ноября отмечался Всемирный день борьбы с диабетом, учрежденный в честь открытия инсулина, а также в России отмечали День эндокринолога — профессиональный праздник специалистов, обеспечивающих комплексную помощь детям с эндокринными заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Сахарный диабет — это не только медицинский, но и значительный психологический вызов для всей семьи. Важно помнить, что эмоциональная поддержка играет ключевую роль в адаптации ребенка к хроническому заболеванию.
Психолог НИКИ детства Киракосян Лилит поделилась планом действий, как родителю правильно заботиться не только о физическом здоровье ребенка с диабетом, но и психологическом:
«Подходим ближе»: изучите, что означает этот диагноз.
«Смотрим в глаза»: позвольте себе и своему ребенку испытывать весь спектр эмоциональных реакций: шок, отрицание, гнев, страх и далее.
«Прикасаемся»: не стесняйтесь задавать вопросы своим врачам.
«Знакомим ребенка с диабетом»: вовлекайте ребенка в процесс. Научите самостоятельно контролировать свое состояние.
«Позаботьтесь о том, чтобы окружающие знали о диабете вашего ребенка, для оказания помощи в случае необходимости», — дополняет Лилит Киракосян.
Специалисты НИКИ детства создали дистанционный информационно-образовательный модуль (ДИОМ) на тему сахарного диабета, в котором рассказывается, как распознать первые признаки заболевания, почему своевременная диагностика критически важна и какую роль в лечении играют эндокринологи.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.
«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.