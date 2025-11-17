сегодня в 19:33

Психолог НИКИ детства рассказала, как поддержать ребенка с диабетом

14 ноября отмечался Всемирный день борьбы с диабетом, учрежденный в честь открытия инсулина, а также в России отмечали День эндокринолога — профессиональный праздник специалистов, обеспечивающих комплексную помощь детям с эндокринными заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Сахарный диабет — это не только медицинский, но и значительный психологический вызов для всей семьи. Важно помнить, что эмоциональная поддержка играет ключевую роль в адаптации ребенка к хроническому заболеванию.

Психолог НИКИ детства Киракосян Лилит поделилась планом действий, как родителю правильно заботиться не только о физическом здоровье ребенка с диабетом, но и психологическом:

«Подходим ближе»: изучите, что означает этот диагноз.

«Смотрим в глаза»: позвольте себе и своему ребенку испытывать весь спектр эмоциональных реакций: шок, отрицание, гнев, страх и далее.

«Прикасаемся»: не стесняйтесь задавать вопросы своим врачам.

«Знакомим ребенка с диабетом»: вовлекайте ребенка в процесс. Научите самостоятельно контролировать свое состояние.

«Позаботьтесь о том, чтобы окружающие знали о диабете вашего ребенка, для оказания помощи в случае необходимости», — дополняет Лилит Киракосян.

Специалисты НИКИ детства создали дистанционный информационно-образовательный модуль (ДИОМ) на тему сахарного диабета, в котором рассказывается, как распознать первые признаки заболевания, почему своевременная диагностика критически важна и какую роль в лечении играют эндокринологи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.