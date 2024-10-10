Психолог НИКИ детства напомнила родителям о важности психического здоровья

Сегодня отмечается день психического здоровья. Эта дата призвана напомнить, что думать о своем психическом здоровье важно не только сегодня, но и остальные 364 дня в году, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«У праздника есть вполне конкретная цель: информировать людей о проблемах психического здоровья, о распространении депрессии, шизофрении, психических расстройств, а также о методах и способах его укрепления, профилактики и лечения. Отрадно, что сегодня задумываться о своем психическом здоровье стало модно, а признаваться в наличии диагностированных расстройств не стыдно», — отметила психолог учебного центра НИКИ детства Юлия Волкова.

Отношение к болезням и расстройствам меняется и это прекрасно, считает специалист. Нет больше стигмы на психические расстройства, нет неловкости и страха пойти к психиатру или психологу самому, а также отвести к специалисту ребенка.

«Неделя психического здоровья — это не только рекомендации по здоровому образу жизни, способности справляться со стрессом и контролю эмоций. Это время, когда мы можем посмотреть другими глазами на странного человека в автобусе, разговаривающего сам с собою; когда мы пойдем к психологу обсудить свой кризис; решимся наконец сходить к психиатру, потому что из-за депрессии уже с трудом встаем с постели», — добавила Волкова.

Если родитель сам не уверен в себе, несчастлив, тревожен, не умеет получать от жизни удовольствие, как бы он ни старался, у него не получится дать ребенку счастье и уверенность в себе, подчеркнула психолог. А счастливому, гармоничному родителю, даже не нужно специально стараться, чтобы ребенку это дать.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.