Психолог Наро-Фоминского перинатального центра дала советы перед операцией

Ирина Алексеенко рекомендовала пять опор перед операцией: техники расслабления, позитивный аутотренинг, обсуждение тревог, общение с людьми с положительным опытом такой операции и планирование помощи после вмешательства.

«Переживать перед операцией — это нормально, и не стоит себя за это ругать. Но важно, чтобы переживания не поглощали вас и не мешали настроиться на лучшее», — отметила клинический психолог Наро-Фоминского перинатального центра.

Для расслабления подойдут мышечная релаксация и дыхательные упражнения, а для аутотренинга — бережные слова, обращенные к себе. Психолог посоветовала выписать все, что волнует: медицинские вопросы обсудить с врачом, а эмоции — с психологом.

Полезно поговорить с теми, у кого уже был положительный опыт такой операции. Еще один шаг — продумать свое состояние после вмешательства и обсудить с родственниками, какую помощь они смогут оказать.

В центре напомнили, что забота о себе начинается с маленьких шагов, а психологическая поддержка — неотъемлемая часть лечения. Специалисты готовы помочь пациентам справиться с тревогой и обрести уверенность на каждом этапе. Записаться на консультацию к психологу можно по телефону +7 (800) 550-30-03.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.