Психолог Наринская рассказала, как справиться с зависимостью

Чтобы справиться с любой зависимостью, необходимо для начала признать проблему, а затем обратиться за поддержкой, рассказала РИАМО психолог, основатель и ректор Международной Академии квантовой психологии и бизнеса, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги России, Академик Европейской Академии Естественных Наук, автор собственных уникальных методик, книг и учебных пособий Лерона Наринская.

Признание проблемы — это самый главный и первый шаг. Затем нужно обратиться за поддержкой. Помощь других людей — это колоссальный ресурс. Также при борьбе с зависимостью обязательно нужна терапия.

«Терапевт поможет справляться со своими эмоциями и выдерживать жизненные трудности. Ваш организм начнет самостоятельно вырабатывать нужное количество гормонов, и тогда вы справитесь с зависимостью. Люди, которые прошли ваш путь, тоже могут поддержать, поделиться своим опытом и дать нужные рекомендации», — рассказала Наринская.

Важно уделить внимание физиологии. Нужно отдыхать, соблюдать график сна, правильно питаться. Все это — база, которая важна для правильной работы организма и выработки нужных гормонов.

«Позаботьтесь об экологии своей жизни. Не читайте негативные новости, материалы, вызывающие стресс, ограничьте общение с людьми, которые приносят в ваши дни только негатив», — посоветовала психолог.

Наринская пожелала людям с зависимостью стойкости и удачи в борьбе. По ее словам, если человек читает статьи о вредных привычках, значит он уже сделал первый шаг к выздоровлению.