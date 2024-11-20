Психолог МОЦОМД рассказала о возможных осложнениях во время беременности

На базе женской консультации N2 Московского областного центра охраны материнства и детства МОЦОМД состоялась лекция для беременных женщин. Перинатальный психолог МОЦОМДа, обращаясь к будущим мамам, подробно рассказала о возможных осложнениях, которые могут возникнуть в течение беременности, и о способах их предотвращения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Она подчеркнула важность ранней диагностики и регулярного наблюдения у специалистов. Среди наиболее распространенных осложнений выделяются гестационный диабет, гипертония, а также угроза преждевременных родов.

«Профилактика начинается еще на этапе планирования беременности. Участие в мероприятиях школы материнства, семинарах и консультациях, соблюдение режима дня, правильное питание и физическая активность — все это способствует не только укреплению здоровья матери, но и благополучному развитию плода. Важный аспект — эмоциональное состояние будущих мам. Стресс и тревожность могут негативно сказаться на здоровье, поэтому необходимо уделять внимание психоэмоциональному сопровождению», — сказала перинатальный психолог о МОЦОМДа Лилия Иващенко.

В завершение встречи специалист рекомендовала создать поддерживающую атмосферу в кругу семьи и принимать участие в группах ожидания, где можно делиться опытом и получать советы от других мам. Забота о себе и настрой на позитив становятся залогом успешной беременности и появления здорового малыша.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.