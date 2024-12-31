Психолог МОЦОМДа рассказал о важности общения с близкими в новогодние праздники

Психолог Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Нелли Павлюченкова подчеркнула важность общения с близкими в период новогодних праздников. По ее словам, этот период — не только время подарков и праздничного настроения, но и возможность укрепить семейные узы, выразить благодарность и поддержку тем, кто дорог, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Новый год — это символический рубеж, который напоминает нам о ценности человеческих отношений. Общение с близкими помогает снизить стресс, создать атмосферу тепла и взаимопонимания», — отметил эксперт.

Она также добавила, что даже короткий разговор или совместное времяпрепровождение могут стать источником положительных эмоций и вдохновения. Специалист рекомендует уделить внимание не только праздничным приготовлениям, но и искренним беседам, которые помогут укрепить доверие и чувство единства.

«Порой простые слова поддержки или благодарности значат больше, чем самый дорогой подарок. Совместные традиции, такие как украшение елки, приготовление праздничных блюд или просмотр любимых фильмов, помогают укрепить связь между поколениями. Эти моменты становятся частью семейной истории, которую будут вспоминать с теплом и благодарностью», — заключила психолог Павлюченкова.

Важно помнить, что главное — это не внешний антураж, а тепло и забота, которые мы дарим друг другу. Новый год — это время, когда можно начать с чистого листа, простить старые обиды и открыть сердце для новых возможностей. И именно общение с близкими становится тем мостом, который помогает перейти в новый год с уверенностью и радостью.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.