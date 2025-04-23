Психолог МОЦОМД рассказала, как преодолеть страх перед родами

На базе женской консультации № 2 прошла встреча, посвященная подготовке к родам. Ведущим экспертом выступила перинатальный психолог Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), поделившаяся бесценными знаниями и техниками, помогающими будущим мамам обрести уверенность и спокойствие в преддверии важного события. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Встреча началась с обсуждения распространенных страхов и мифов, окружающих процесс родов. Психолог развеяла многие заблуждения, опираясь на научные данные и личный опыт работы с беременными женщинами. Она подчеркнула, что роды — это естественный процесс, заложенный природой, и что тело женщины создано для того, чтобы успешно справиться с этой задачей. Особое внимание было уделено техникам релаксации, которые помогают снизить уровень тревожности и боли во время родов. Будущие мамы на практике освоили дыхательные упражнения, визуализации и аффирмации, направленные на создание позитивного настроя и расслабление мышц.

«Роды — это не боль, а работа. Болевые ощущения возникают из-за напряжения и страха. Научившись расслабляться и контролировать свое дыхание, можно значительно уменьшить дискомфорт», — отметила специалист.

Кроме того, эксперт рассказала о важности поддержки со стороны партнера и других членов семьи. Она дала советы, как правильно подготовить близких к участию в процессе родов и как создать комфортную и безопасную обстановку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.