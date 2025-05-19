Психолог Лунюшин: 48 часов на природе могут дать эффект детокса

Семья, работа, кредиты, бытовые заботы — современному человеку в повседневной жизни редко удается по-настоящему отдохнуть. Все чаще люди ищут спасения в ретритах. Психолог высшей категории, НЛП- и гипнотерапевт Сергей Лунюшин рассказал, что сегодня ретриты становятся все более популярными, особенно летом. Группы от 7 до 50 человек уезжают в уединенные места вроде Алтая или Байкала, чтобы медитировать, работать с эмоциями и временно отвлечься от городской рутины, сообщает RuNews24 .

«Человек попадает в новую среду, отдыхает от привычных проблем и наполняется позитивом, особенно благодаря групповому взаимодействию», — пояснил Лунюшин.

По его словам, ретрит действительно может зарядить энергией, но это — временное решение.

«Ретрит действует как таблетка: снимает напряжение, но не устраняет его причину. Поведение и привычки человека остаются прежними, а стресс возвращается», — подчеркнул эксперт.

Лунюшин также предупредил, что регулярные ретриты могут вызывать эмоциональную зависимость. Человек начинает жить от поездки до поездки, не решая внутренних конфликтов, а лишь откладывая их.

«В итоге люди работают только ради того, чтобы снова уехать. И это начинает влиять на качество их жизни», — рассказал он.

Ретрит может быть полезным способом сбросить напряжение, но для настоящих изменений, по мнению психолога, важно не избегать, а прорабатывать глубинные установки и привычки.

«Это путь сложнее, чем поездка на ретрит, но он ведет к устойчивой внутренней гармонии», — заключил Лунюшин.