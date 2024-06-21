Психолог: йога может способствовать более глубокому улучшению психического здоровья

«Несмотря на то, что физические занятия в целом благоприятно влияют на психическое состояние, йога имеет дополнительное преимущество благодаря своему подходу к сочетанию физических упражнений с духовной практикой и внутренним самопознанием. Это может способствовать более глубокому и всестороннему улучшению психического здоровья», — сказал Мартынов.

Он добавил, что помимо йоги, другие физические занятия также могут оказать положительное влияние на психическое здоровье.

«Умеренные физические упражнения, такие как бег, плавание, пилатес, или просто физкультура на уровне зарядки по утрам способствуют выделению эндорфинов — гормонов радости, что способствует снижению стресса и улучшению настроения. Регулярная физическая активность также может улучшить самооценку и повысить уровень самодисциплины», — рассказал психолог.

Мартынов отметил, что в целом многие формы физической активности могут быть полезны для улучшения психического здоровья. Выбор конкретного вида занятий зависит от индивидуальных предпочтений, возможностей и целей, но важно найти то, что приносит наибольшее удовлетворение и пользу вашему психическому благополучию.

21 июня в мире отмечается Международный день йоги (International Yoga Day), учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 году. Йога — древняя физическая, психическая и духовная практика. Само слово «йога» происходит от санскрита и означает «соединение» или «связь», символизируя соединение тела и сознания.