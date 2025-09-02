Психолог из Подмосковья рассказала родителям, как уберечь ребенка от зависимостей

Начало учебного года часто становится периодом повышенного риска для подростков, столкнувшихся с новыми социальными испытаниями. Могут возникнуть ситуации, когда сверстники пытаются вовлечь их в курение сигарет и гаджетов или употребление алкоголя. Задача взрослых — помочь ребенку научиться противостоять таким ситуациям правильно. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере дали практические рекомендации родителям подростков, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Покажите своим поведением, что здоровый образ жизни — норма. Если родители сами курят или злоупотребляют алкоголем, убедить ребенка отказаться от вредных привычек будет сложно. Регулярно общайтесь с ребенком, интересуйтесь его жизнью, друзьями, увлечениями. Открытый диалог позволит вовремя заметить тревожные сигналы и поддержать сына или дочь в сложных ситуациях. Также важно научить ребенка спокойно и уверенно отказываться от сомнительных предложений сверстников. Помогите подобрать подходящие аргументы и формулы отказа «Спасибо, но мне это неинтересно»). А еще предложите ребенку интересные занятия вне школы: спорт, кружки, творчество. Полезные увлечения отвлекают от негативных влияний и помогают укрепить уверенность в себе», — рассказала клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова.

Она добавила, что ребенку можно объяснить простыми словами о последствиях курения и употребления алкоголя, привести конкретные примеры из жизни известных людей или истории знакомых семей.

Жеравова напомнила, что родители с подростком всегда могут обратиться за консультацией в филиалы Московского областного клинического наркологического диспансера по месту жительства и получить квалифицированную помочь. В арсенале специалистов сегодня множество методик, помогающих побороть зависимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.