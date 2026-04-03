Психолог из Мытищ объяснила симптомы паники у выпускников

Детский медицинский психолог поликлиники № 4 Мытищинской больницы Марина Лебедева рассказала о признаках панических расстройств у подростков в период экзаменов в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Весной у подростков часто повышается уровень тревоги. Впереди выпускные экзамены, ОГЭ и ЕГЭ, от результатов которых зависит дальнейшее обучение. Этот период связан с самоопределением и выбором профессии, что усиливает эмоциональное напряжение.

«Тревога — это нормальное чувство здорового человека, реакция на стрессовые ситуации, которая может помочь сосредоточиться и подготовиться к вызовам. Проблемой она становится, когда ее уровень чрезмерно высок или формируется нездоровое отношение к ней», — пояснила Марина Лебедева.

По словам специалиста, панические атаки проявляются внезапными приступами сильной тревоги. Среди физиологических симптомов — учащенное сердцебиение, потливость, ощущение нехватки воздуха, головокружение, чувство жара и кратковременное «отключение». Возможны деперсонализация, ощущение нереальности происходящего, страх потери контроля и смерти.

Психолог отметила, что с помощью специальных техник можно снизить уровень тревоги и повысить устойчивость к стрессу. Если приступы учащаются и подросток перестает справляться с учебой и повседневными делами, может потребоваться консультация психиатра и медикаментозная поддержка.

Записаться к детскому медицинскому психологу в подразделениях Мытищинской больницы можно по системе «врач-врач» по направлению участкового терапевта или узкопрофильного специалиста.

