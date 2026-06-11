Психолог из Королева объяснила, как выбрать спорт по характеру

В Подмосковье в рамках Недели информирования о важности физической активности специалист рекомендовала подбирать вид спорта с учетом темперамента и личных целей. Советы дала клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Неделя информирования о важности физической активности проходит в регионе. Специалисты напоминают, что для устойчивой мотивации важно выбирать направление, которое соответствует не только физическим данным, но и особенностям характера.

«Если вы решили заняться спортом, к этому вопросу нужно подойти серьезно. Прежде всего обратите внимание на свое тело и определите, что именно хотелось бы улучшить. Если речь идет о лишнем весе, подойдут более активные виды спорта — бег, силовые нагрузки или плавание. Если цель — развить гибкость, стоит рассмотреть пилатес. Важно учитывать и темперамент: вспыльчивым людям подходят боевые искусства, командные игры или бег для снятия напряжения, а спокойным — йога», — рассказала Жеравова.

Психолог добавила, что для сохранения интереса к занятиям важно сосредоточиться не только на отдаленном результате, но и на ощущениях от самого процесса.

«Отмечайте даже небольшие достижения и поощряйте себя за усилия. Так формируется позитивная обратная связь, которая помогает возвращаться к тренировкам снова», — добавила специалист.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.