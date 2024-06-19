Психолог Гадецкий рассказал о диагностике и пути избавления от зависимости

«Механизмы развития зависимости часто включают формирование толерантности, когда человеку требуется все большая доза вещества или интенсивность поведения для достижения прежнего эффекта. Это ведет к физической и психологической зависимости, сопровождаемой симптомами отмены при попытке прекратить употребление», — сказал Гадецкий.

Он подчеркнул, что последствия зависимости разрушительны и охватывают все аспекты жизни человека. На физическом уровне она может привести не только травмам и серьезным заболеваниям, но и смерти. Также зависимость негативно сказывается на психическом здоровье человека, который сталкивается с тревожностью, депрессией и другими расстройствами.

Эксперт отметил, что пережитые психологические травмы и стресс могут заставить человека искать способы облегчения боли и напряжения. Алкоголь, наркотики или определенные виды поведения позволят лишь временно смягчить негативные эмоции, однако они могут привести к новой зависимости.

«Диагностика и лечение зависимости требуют комплексного подхода. Раннее выявление проблемы играет ключевую роль, так как чем раньше начинается лечение, тем больше шансов на успешное выздоровление. Человек должен сам признать свою проблему», — рассказал психолог.

По словам специалиста, методы лечения включают медикаментозную терапию, психотерапию, групповые сессии и реабилитационные программы. Когнитивно-поведенческая терапия, участие в группах поддержки или использование современных психологических практик, таких как метод ценностно-ориентированной психологии, помогают человеку выйти на новый уровень и изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Гадецкий добавил, что ключевым фактором в лечении зависимости является личное стремление и мотивация человека изменить свою жизнь. Это требует внутренних усилий и готовности работать над собой.