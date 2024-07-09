Психолог Еремина назвала упражнения для улучшения работы мозга

«Улучшить работу мозга можно разными координационными упражнениями. На занятиях нейропсихологи часто используют специальные платформы — балансиры, на которых сложно удержать равновесие. Но практиковать баланс можно и дома: например, стоять на одной ноге с открытыми или закрытыми глазами», — сказала Еремина.

Она добавила, что также полезны игры с мячами разных размеров, перепрыгивания через них, жонглирование. Чтобы выполнять упражнения было интересно, можно устроить соревнования или сделать их частью квеста.

«Какие бы активности и задания вы ни выбрали, помните: важно получать удовольствие от процесса. Тогда практика будет регулярной, и вы добьетесь хорошего результата», — отметила психолог.

По мнению Ереминой, еще одна полезная практика — логоритмика. Это пение с одновременным выполнением ритмичных движений: хлопками или ударами ногой в пол.

«Также укреплять нейронные связи можно с помощью рисования и прохождения лабиринтов на бумаге одновременно двумя руками или игрой двумя руками на ударных инструментах с повторением сложных ритмов», — заключила специалист.