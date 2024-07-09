Психолог Денисова: упражнение «перекрестные шаги» развивает нейронные связи

«Развивать нейронные связи можно с помощью специальных упражнений и игр — этим на занятиях с детьми занимаются нейропсихологи. Игры способствуют развитию двигательных навыков и познавательных процессов, необходимых для успешной учебы. Одно из таких упражнений — „перекрестные шаги“» — рассказала Денисова.

Она пояснила, что необходимо дотянуться локтем левой руки до правого колена, легким касанием соединяя локоть и колено. Затем потянитесь правым локтем к левому колену.

«Выполните упражнение стоя или сидя — от четырех до восьми повторений. После этого перейдите ко второй части: соедините правую руку и левую ногу за спиной, затем левую руку и правую ногу. Выполните еще несколько раз», — сказала столичный психолог.

Денисова назвала еще одно упражнение — «Ухо-нос». Возьмитесь пальцами левой руки за кончик носа, а пальцами правой — за левое ухо. Отпустите обе руки одновременно, затем хлопните в ладоши и сделайте наоборот. Выполните от четырех до восьми подходов.

«Также можно практиковать пальчиковую гимнастику „Лесенка“. Загните на правой руке указательный и средний пальцы. Если нужно, придержите их большим пальцем. Разогните. Теперь загните мизинец и безымянный. Выполните эти движения попеременно. Сделайте то же левой рукой. Если хотите усложнить задачу, то выполняйте движения одновременно двумя руками или ускорьте темп», — информировала специалист.