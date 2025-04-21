«Если что-то сломалось, надо чинить»: как построить гармоничные отношения

Конфликты в отношениях обычно развиваются по одному сценарию и имеют одинаковые причины, при этом немногие стремятся их предотвратить. После ссоры идет примирение и так по кругу, но можно избежать подобных конфликтов, сообщила РИАМО практикующий психолог, руководитель компании «5 Гармоний» Ольга Клюева.

«Представьте, что вы производитель автомобилей. И ваше изобретение проезжает некую дистанцию и ломается. Наверняка же вы станете проводить диагностику, чтобы понять, что работает в этой системе не так с целью исправить. То же самое и в отношениях, которые также являются системой. И если в ней есть сбои, важно их устранять», — объясняет Клюева.

Психолог предложила попробовать ее авторскую схему отработки конфликтов. При этом применять ее следует лишь в спокойном состоянии и письменном виде, что позволит исключить интонации, вызывающие негатив у партнера.

Мужчине и женщине следует письменно ответить на вопросы: «как тебе кажется, что произошло?», «что ты чувствуешь?», «каким в этой ситуации ты ощущаешь себя?», «чего ты пытаешься добиться?», «как ты хочешь, чтобы разрешилась эта ситуация?», «если это невозможно, как иначе она может благоприятно разрешиться?».

При ответах на вопросы следует разделять эмоции и мысли. Например, «Я чувствую, что ты меня не любишь» — не эмоция, а мысль. В данном случае корректно говорить «Я думаю».

По словам специалиста, затем следует прочитать друг другу полученный текст. При этом следует уточнить у партнера, правильно ли он понял написанное. Важно не спорить с текстом, а воспринимать написанное как мнение любимого человека.

К примеру: «Правильно ли я тебя понял, что ты чувствуешь гнев и думаешь, что я тебя не люблю, когда скидываю твой звонок? И ты хочешь, чтобы я всегда сразу брал от тебя трубку, но если это невозможно, ты бы хотела, чтобы я писал смс: „Любимая, не могу говорить, перезвоню“. Верно?».

Если предложенный вариант неверен, выслушайте его внимательно, не перебивая. Если верен, ответьте, готовы ли его принять, или предложите альтернативу. Предлагайте свое решение, а не просто соглашайтесь.

«Договоритесь в результате данного разбора, какое действие каждый из вас сделает, чтобы конфликт не повторился снова», — отметила эксперт.

Стратегия «что я могу сделать» всегда более выигрышная, чем попытки изменить партнера, думая, что причина происходящего только в нем. Следует помнить, что нет правых и виноватых, есть два человека с разными мыслями, восприятием и чувствами, которые в силах сделать свои отношения более здоровыми и гармоничными, заключила Клюева.