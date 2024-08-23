Психолог Аполлинария Гаудиум назвала секрет долголетия

Она отметила, что важным фактором долголетия является то, как человек проживает свою жизнь. Те, кто предпочитают активный образ жизни, постоянно получают новые впечатления, а значит — создают новые нейронные сети в мозге, что позволяет ясно мыслить гораздо дольше. Для создания новых нейронных связей можно использовать хобби.

«По статистике, среди тех, кто уделяет любимому делу хотя бы 2 часа в день, на 21% больше долгожителей. Важно понимать, что искреннее увлечение так же влияет на физиологию и ментальное здоровье», — прокомментировала психолог.

Чувство нужности также продлевает человеческую жизнь. Ученые выяснили, что, если человек пенсионного возраста продолжает трудиться, то он чувствует себя нужным миру и живет дольше. А вот если кого-то вынуждают уйти на пенсию, то риск скончаться в первые два года после увольнения резко увеличивается.

Таким образом, секретами долголетия, по мнению психолога, являются активный образ жизни, сохранение ясности ума и чувство нужности миру и окружающим.