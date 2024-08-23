Психолог Аполлинария Гаудиум назвала секрет долголетия
Человеческий мозг с возрастом может меняться. Бодрость и ясность ума являются важными факторами долголетия, рассказала РИАМО психолог Аполлинария Гаудиум.
Она отметила, что важным фактором долголетия является то, как человек проживает свою жизнь. Те, кто предпочитают активный образ жизни, постоянно получают новые впечатления, а значит — создают новые нейронные сети в мозге, что позволяет ясно мыслить гораздо дольше. Для создания новых нейронных связей можно использовать хобби.
«По статистике, среди тех, кто уделяет любимому делу хотя бы 2 часа в день, на 21% больше долгожителей. Важно понимать, что искреннее увлечение так же влияет на физиологию и ментальное здоровье», — прокомментировала психолог.
Чувство нужности также продлевает человеческую жизнь. Ученые выяснили, что, если человек пенсионного возраста продолжает трудиться, то он чувствует себя нужным миру и живет дольше. А вот если кого-то вынуждают уйти на пенсию, то риск скончаться в первые два года после увольнения резко увеличивается.
Таким образом, секретами долголетия, по мнению психолога, являются активный образ жизни, сохранение ясности ума и чувство нужности миру и окружающим.