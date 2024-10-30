Психоаналитик рассказала о причинах послеродовой депрессии

Клинический психолог, специалист по НЛП, психоаналитик Марианна Абравитова заявила, что основной причиной послеродовой депрессии можно считать гормональные сдвиги в организме женщины, сообщает «Вечерняя Москва».

«Надо сказать, что здесь немаловажную роль играет наследственность, особенность нервной системы, которая выдает такие вот программы, совершенно не адаптивные. Ведь наша психика устроена так, что мы очень легко адаптируемся», — отметила эксперт.

Однако иногда женщина переживает гормонально-психологические и эмоциональные сбои, которые могут помешать адаптации, среди них и послеродовая депрессия. Помимо гормональных факторов и наследственности, определенную роль играет и предрасположенность к меланхолии, а также общая склонность к депрессиям.

Кроме того, молодая мама получает множество проблем с бытом: появление ребенка заставляет решать многие вопросы сразу, не откладывая на завтра. В первые месяцы жизни маленького человека могут ухудшиться отношения женщины с мужем: все внимание переключается на ребенка.