Психиатр заявил, что «перегрузить» мозг с помощью Reels и Shorts невозможно

В последнее время много говорят о негативном влиянии коротких роликов в Интернете — Reels, Stories и Shorts на мозг и продуктивность человека. Распространенные мифы для « Общественной Службы Новостей » опроверг врач-психиатр Михаил Баклушев.

«Перегрузка» мозга — это разговорное понятие и перегрузить его (мозг-ред.) практически невозможно. Другое дело, что само стремление человека смотреть эти ролики является скорее прокрастинацией, что уже не очень хорошо. Проблема тут только в том, что человек тратит свою жизнь на это», — сказал журналистам эксперт.

На самом деле у мозга человека очень большой потенциал, «перегрузить» его невозможно, но чрезмерная многозадачность не дает выполнять действия качественно и создает тревожность.

При этом чтение точно не перегружает его, ведь мозг устроен так, что он пускает в основном полезную для себя информацию. А Shorts и Reels мало запоминаются и плохо анализируются, поэтому практически бесполезны для работы мозга.