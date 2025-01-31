Психиатр Подмосковья рассказала, как выявить зависимость у подростков

Первым признаком зависимости может стать изменение привычного поведения. Если подросток начинает избегать общения с друзьями или участием в семейных мероприятиях, это может указывать на проблемы.

Еще одним аспектом является снижение интереса к занятиям. Важно обращать внимание на изменения в академической успеваемости — резкое ухудшение оценок зачастую свидетельствует о том, что подросток погружен в мир зависимости.

«Кроме того, стоит прислушиваться к эмоциональному состоянию подростка. Нестабильное, нелогичное настроение — например, истеричное, нервное поведение с утра и заторможенность вечером, „остекленевший“ взгляд. Если он становится раздражительным, тревожным или замкнутым, все это может быть тревожным сигналом. Задача родителей открыто обсуждать возникшие проблемы, создавая доверительную атмосферу. Главным шагом на пути к помощи является понимание и поддержка со стороны семьи», — отметила психиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Кристина Шкуратова.

Помимо изменений в поведении и общении, стоит обратить внимание на физические симптомы. Усталость, изменения в аппетите и нарушение сна могут указывать на наличие зависимости. Эти проявления часто сопровождаются эмоциональными срывами и резкими переменами настроения, что также является поводом для беспокойства. Специалист рекомендует вести диалог с подростками на темы, касающиеся их интересов и проблем, избегая при этом критики и осуждения. Создание пространства для открытого общения поможет молодым людям чувствовать себя комфортно и безопасно. Родители, которые искренне интересуются жизнью своих детей, могут заметить настораживающие изменения раньше, чем это станет серьезной проблемой.

«Важно понимать, что раннее вмешательство и поддержка могут существенно изменить ситуацию к лучшему. Если родителям кажется, что они не могут самостоятельно справиться с проблемой, стоит обратиться за помощью к профильным специалистам», — резюмировала доктор Шкуратова.

Изменения в поведении не всегда являются признаком зависимости, поэтому не стоит делать резких шагов. Если вы замечаете у своего ребенка отклонения в поведении, то наблюдение за ним станет первым шагом.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.