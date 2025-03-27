Психиатр-нарколог рассказал о методах психотерапии для лечения алкоголизма

Наиболее распространенный метод лечения алкоголизма — когнитивно-поведенческая терапия. Он основан на выявлении и изменении негативных мыслей и поведения, связанных с употреблением алкоголя. То есть специалист помогает пациенту распознать триггеры, которые провоцируют желание выпить, и преодолевать их. Результатом терапии становится улучшение самоконтроля, формирование новых навыков решения проблем, рассказал РИАМО психиатр-нарколог, главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин.

Другие виды терапии

«Поскольку для людей с зависимостью характерны эмоциональные перепады и импульсивное поведение, актуальна диалектическая поведенческая терапия. Психотерапевт учит контролировать эмоции, ценить себя и налаживать коммуникацию с окружающими», — отметил психиатр.

Бывает, что зависимый осознает свою проблему, но у него нет стимула изменить свою жизнь. Тогда подходит мотивационная терапия, когда психотерапевт помогает пациенту осознать последствия злоупотребления алкоголем и найти новые занятия, которые приносят удовольствие.

«Поскольку алкоголизм нарушает отношения внутри семьи, близким зависимого тоже нужно проходить терапию или посещать семинары для родственников. Если понять природу проблемы, будет проще создать дома комфортную обстановку и оказывать зависимому правильную поддержку, не допуская манипуляций с его стороны», — добавил врач.

Чтобы добиться стойкой и долгосрочной ремиссии, психотерапию необходимо сочетать с медикаментозным лечением и другими методами, направленными на устранение первопричины зависимости.

Почему важна поддержка в процессе выздоровления и где ее найти

Отказаться от алкоголя очень тяжело эмоционально, так как у людей часто возникает чувства вины, стыда или страха. В эти моменты очень важна поддержка. Но близким тоже сложно, потому что они испытывают бурю негатива, переживают за зависимого, себя, а иногда еще за других членов семьи. Из-за этого возникают конфликты и разногласия, способные перечеркнуть всю проделанную работу по борьбе с алкоголизмом.

«Поэтому психотерапевт создает безопасное пространство для выражения чувств пациента, где нет осуждения или критики. Он указывает на успехи, объясняет, что могут чувствовать родственники и как укрепить отношения. Человек видит свои достижения, ощущает покровительство, и ему становится легче», — рассказал Вашкин.

Групповые программы дают социальную поддержку, то есть участники понимают, что не одиноки в своей борьбе. Обмен опытом дарит вдохновение и уверенность в своих силах, ведь люди, попавшие в аналогичную ситуацию, не только показывают, что держатся, а еще делятся успешными стратегиями преодоления тяги к алкоголю, заключил нарколог.