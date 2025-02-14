Проверку здоровья прошли более 500 сотрудников организаций Ленинского округа

Сотрудники предприятий и учреждений Ленинского городского округа продолжают проходить организованный чек-ап здоровья в модуле диспансеризации в Видном. С начала 2025 года профилактические осмотры посетили 550 работников Видновского «ПТО ГХ», школ, детских садов, МФЦ и других организаций муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Руководство трудовых коллективов заинтересовано в том, чтобы сотрудники прошли диагностику здоровья и, в случае необходимости, — лечение. Своевременная терапия может значительно сократить продолжительность лечения и количество дней, проведенных сотрудником на листке нетрудоспособности. А также предотвратить развитие профессиональных и других заболеваний», — приводятся в сообщении слова заведующей отделением медицинской профилактики Видновской больницы Людмилы Сухоруковой.

Она уточнила, что только с начала 2025 года диспансеризация позволила выявить у жителей Ленинского округа такие серьезные патологии, как инфаркт миокарда, подозрение на злокачественные образования молочных желез, повышенный уровень сахара крови, сахарный диабет второго типа. Данные пациенты были госпитализированы или направлены на консультацию к узким специалистам. Кроме того, всем прошедшим чек-ап после обследования даны рекомендации по улучшению их здоровья.

В пресс-службе клинической больницы Ленинского округа напомнили, что диспансеризацию можно пройти бесплатно по полису ОМС. Это займет всего два часа. Предварительная запись ведется по телефону 122, а также в личном кабинете на портале госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.