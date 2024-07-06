сегодня в 11:12

Проверить здоровье можно в Щелковском парке

Проверить свое здоровье и получить общую консультацию можно на диспансеризации в Щелковском парке, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

При необходимости вас направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Не забудьте паспорт и полис ОМС.

Результаты обследования придут в личный кабинет на портале «Здоровье».

Проверить здоровье можно сегодня в центральном Дворце культуры с 10:00 до 14:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.