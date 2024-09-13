Проверить свое здоровье в парках смогут жители Подмосковья 14–15 сентября

В парках Московской области 14 и 15 сентября будут работать выездные бригады врачей. Проверить свое здоровье жители смогут в 24 городских округах, в том числе в Дмитрове, Зарайске, Лобне, Химках, Шатуре и других. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В регионе продолжается акция «Проверь свое здоровье в парке». Кроме прохождения профосмотра жителям также доступна и вакцинация от гриппа. Это самый эффективный способ защиты себя и близких от заболевания и его опасных осложнений», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.