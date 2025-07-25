Проверить свое здоровье можно будет в 34 парках Подмосковья на выходных

В эти выходные, 26 и 27 июля, бригады врачей будут работать в 34 парках Подмосковья. Акция «Проверь здоровье в парке» пройдет в 32 городских округах, в том числе в Балашихе, Дубне, Коломне, Кашире, Можайске, Мытищах, Серпухове, Орехово-Зуеве, Реутове и других. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Наши врачи продолжают по выходным проводить профилактические осмотры в парках всем желающим старше 18 лет. Это отличная возможность совместить заботу о себе с прогулкой. С начала лета в акции „Проверь здоровье в парке“ приняли участие более 2,9 тыс. человек», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На месте можно будет измерить внутриглазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.

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