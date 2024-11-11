Проведение детям экстренных операций возобновили в больнице Коломны

Врачи на месте оказывают помощь детям с аппендицитом, ущемленной грыжей, непроходимостью кишечника и некоторыми другими хирургическими патологиями, требующими экстренного хирургического вмешательства. Также теперь в Коломне есть возможность исключать эти патологии, чтобы родителям не приходилось возить детей в другие города. Как показывает практика, хирургическая помощь бывает необходима в 20 случаях из 100. Остальное — это проведение дополнительных обследований и наблюдение за пациентами.

«В данный момент хирурги гарантированно принимают тех детей, которых родители сами привозят в приемное отделение. Уже сейчас достигнута договоренность со скорой помощью, чтобы и бригады маршрутизировали детей в Коломну для решения вопроса об исключении хирургической патологии или для проведения оперативных вмешательств по экстренным показаниям. Но все же важно понимать, что, если родители вызывают бригаду скорой помощи, отдел госпитализации принимает окончательное решение, куда везти ребенка исходя из его состояния, предполагаемого диагноза и наличия свободных мест», — рассказал главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

Руководитель медучреждения обратил внимание родителей, что на плановые хирургические операции дети пока по-прежнему направляются в специализированные медучреждения. Также в специализированные медучреждения направляются дети с тяжелыми патологиями, требующими оказания экстренной медицинской помощи в условиях специализированного стационара.

Экстренные оперативные вмешательства в Коломенской больнице выполняют общие хирурги, как это было и ранее. Если доктора понимают, что в конкретной ситуации требуется участие детского хирурга, дети маршрутизируются в медучреждения, где такие специалисты есть.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.