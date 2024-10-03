Противотуберкулезный диспансер Подмосковья выступит на IV диагностическом саммите

С 2 по 4 октября в Москве проходит IV Российский диагностический саммит в выставочном центре «Крокус Экспо». Сотрудники централизованной клинико-диагностической лаборатории областного противотуберкулезного диспансера принимают активное участие на конгрессе не только как слушатели, но и как докладчики. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В секции «Традиционные биомаркеры в «новой жизни» клинической лаборатории» докладчиком выступает наш специалист — Глафира Анохина», — рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

В рамках саммита запланированы мастер-классы, дискуссии и образовательные программы, а также выставка новейших решений от производителей и дистрибьюторов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ведется большая работа, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной.

«Продолжаем и строить поликлиники, и ремонтировать то, что нуждается в модернизации», — отметил глава региона.