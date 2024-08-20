В противотуберкулезном диспансере Подмосковья рассказали про T-Spot.tb

T-Spot (T-SPOT.TB) — это современный метод диагностики туберкулеза, основанный на анализе венозной крови. Он определяет наличие специфических Т-лимфоцитов, реагирующих на антигены микобактерий туберкулеза, что позволяет выявлять как латентную, так и активную формы заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Этот тест рекомендуется для детей, беременных, а также для пациентов с сомнительными результатами кожных проб Манту или Диаскинтеста. Тест T-Spot имеет несколько преимуществ по сравнению с традиционными методами диагностики туберкулеза: он отличается высокой чувствительностью, позволяет выявить как латентную, так и активную форму туберкулеза, а также удобен в проведении — требуется только один визит для забора крови», — рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Тест T-Spot может применяться для всех возрастных групп, включая детей с рождения. Он особенно полезен для пациентов с аллергическими или кожными заболеваниями, а также для тех, кто не может пройти кожные пробы из-за других медицинских состояний. Однако, как и любой медицинский тест, его следует проводить с учетом состояния здоровья пациента и рекомендаций врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.