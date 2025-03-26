Просто остановилось сердце: стало известно, почему возникает «внезапная смерть»

В Китае внезапно умерла «ребенок тысячелетия» — девушка по имени Цяньцянь родилась 31 декабря 1999 года в 23:59. Считается, что она стала жертвой синдрома «внезапной смерти». Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, почему возникает такое состояние и как его избежать, сообщает «Вечерняя Москва».

Для начала эксперт отметил, что синдромом «внезапной смерти» является летальность без видимых причин и каких-либо заболеваний. С данной проблемой может столкнуться и ребенок, и взрослый человек. Главной особенностью такой смерти, по мнению Кондрахина, является отсутствие каких-либо жалоб у пациента на плохое самочувствие и проблемы со здоровьем. А при вскрытии невозможно установить причину смерти.

Специалист добавил, что предсказать такой исход тоже невозможно. Сердце просто может остановиться и все функции в организме прерваться, когда человек просто идет по улице.

«Не существует симптомов, которые могли бы стать предвестником внезапной смерти, в этом ее главная особенность — она наступает неожиданно», — добавил Кондрахин.

Однако он заявил, что можно выделить определенные закономерности наступления «внезапной смерти». К такому исходу могут быть подвержены люди с генетическими аномалиями и предполагающими факторами, способствующими «внезапной смерти». Если в роду уже были случаи такого исхода, человеку стоит опасаться такого же недуга. Также «внезапная смерть» чаще настигает мужчин.