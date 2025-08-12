Простить ли родителей? Как проработать травмирующий детский опыт

Клинический психолог Екатерина Тур заявила, что иногда прощение травмировавших родителей не приносит облегчения, а только глубже ранит.

«Насильственное „прощаю“ часто приводит к ретравматизации: это похоже на предательство того маленького ребенка, которым вы были. Наша задача — не заставлять себя прощать, а восстановить внутреннюю целостность», — сказала врач в эфире радио Sputnik.

По ее словам, незажившие раны сильно влияют на важные решения взрослого человека — например, выбор партнеров, а также вызывают хронический стыд и аутоагрессию. Последняя также может превратиться в психосоматические заболевания.

Так, человек с невыраженным гневом на родителей «наказывает» себя мигренями или заболеваниями ЖКТ. Для исправления ситуации необходима помощь психолога или психотерапевта, специалист должен специализироваться на посттравматическом синдроме.