Прощальные звонки и раздача вещей могут указывать на подготовку к суициду

Психиатр Скавыш: нельзя игнорировать, если человек целыми днями спит

Поиск способов самоубийства, закрытие счетов, передача имущества или внезапные прощальные визиты — все это тревожные признаки, которые нельзя игнорировать, сообщил РИАМО врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Владимир Скавыш.

«Есть и прямые действия, указывающие на подготовку к суициду: поиск информации о способах самоубийства, приобретение соответствующих средств, „приведение дел в порядок“ — закрытие счетов, возврат долгов, передача имущества. Порой случаются неожиданные прощальные визиты и звонки», — сказал Скавыш.

Он добавил, что особенно тревожно, когда характерные фразы сочетаются с такими изменениями.

«Если человек говорит „все бессмысленно“, а параллельно раздает вещи, перестал выходить из дома и целыми днями спит — это уже сигнал последней стадии перед трагедией. Даже одна фраза „лучше бы не просыпаться“ — это крик о помощи», — предостерег психиатр.

Скавыш порекомендовал не игнорировать такие признаки.

«Не бойтесь спросить напрямую: „Ты думаешь о самоубийстве?“ — это не „подсаживает“ идею, а, наоборот, дает возможность выговориться и получить поддержку. Ваше внимание и своевременная реакция могут спасти жизнь», — подчеркнул врач.

Он уточнил, что, если вы сталкиваетесь с подобным состоянием у себя или близкого, нужно обратиться к психиатру или психотерапевту немедленно. Депрессия и суицидальные мысли — не слабость, а медицинское состояние, которое поддается лечению.

10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств. Это событие организовано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) под патронажем ООН и проводится с 2003 года.

