Прокуратура закрыла частную наркологическую клинику в Ногинске

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В Ногинске закрыли частную наркологическую клинику после вмешательства правоохранительных органов. Услуги по реабилитации предоставляли в частном доме в деревне Ельня, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Услуги предоставляли с возможностью проживания. Во время проверки прокуратура выявила многочисленные нарушения законодательства, в том числе и пожарной безопасности.

Гендиректору компании внесли представление, которое было удовлетворено. В отношении юрлица возбудили административное дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требования пожарной безопасности).

Организацию привлекли к ответственности и назначили штраф в размере 40 тыс. рублей. Прокуратура приняла решение о прекращение деятельности наркологической клиники.