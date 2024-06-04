Производство лекарств и медизделий в Москве выросло более чем на 14%

Московские промышленники, выпускающие лекарственные средства и медицинские изделия, за первые 4 месяца текущего года увеличили объемы производства более чем на 14%, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, с начала года выпуск препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы вырос в 2 раза, как и противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов в форме ампул. На 19% увеличился выпуск препаратов для лечения нервной системы и на 11% — диагностических реагентов и прочих фармпрепаратов.

«Сегодня свой значительный вклад в укрепление лекарственного суверенитета страны вносят свыше 300 московских производителей препаратов, медтехники и медизделий. С января по апрель 2024 года они нарастили объемы выпуска продукции более чем на 14%. Особенно заметен рост производства фармацевтических субстанций — более чем в 3 раза. Помимо этого, в Москве активно изготавливают вакцины, антибиотики и прочую востребованную продукцию», — уточнил Ликсутов.

Для развития производства в Москве создаются новые медицинские предприятий и рабочие места, город при этом оказывает всестороннюю помощь. Один из инструментов поддержки — статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Он обеспечивает предприятиям специальный налоговый режим. Так, резиденты технополиса освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что на базе ОЭЗ в столице уже создан один из самых больших в стране фармкластеров. Сегодня в него входят 12 компаний. Ожидается, что к 2030 году выручка предприятий фармацевтического кластера вырастет в 8 раз.

«Кроме того, на площадке Алабушево ОЭЗ „Технополис Москва“ в настоящее время реализуется 4 крупных инвестиционных проекта по производству современных лекарственных препаратов с общим объемом инвестиций 72,5 млрд рублей. Ключевые игроки на рынке фармацевтики в Москве: „Р-Фарм“, „Фармстандарт“, „Велфарм“, ФГУП „Московский эндокринный завод“, — заключил Овчинский.