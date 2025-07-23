Производитель инъекционных систем в Дубне полностью перешел на российское сырье

Компания «Паскаль Медикал» из Подмосковья полностью перешла на отечественное сырье и планирует производить 80 миллионов капельниц в год. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Производство «Паскаль Медикал» соответствует международным стандартам качества. Здесь используются современные автоматизированные системы постоянного мониторинга, гарантирующие высочайшее качество и полную безопасность продукции. Многие технические решения на предприятии уникальны и используются только здесь. Например, здесь выпускаются шприцы с двойной иглой: одна игла с плоской заточкой предназначена для набора препарата, а другая — острая — для введения пациенту.

На территории ОЭЗ «Дубна» компания также производит шприцы одноразового применения — от литья пластиковых компонентов и сборки игл до их стерилизации. В прошлом году предприятие завершило модернизацию, увеличив годовой объем выпускаемой продукции на 15%.

Как отметил генеральный директор компании «Паскаль Медикал» Максим Сарманов, производство не зависит от внешних факторов, так как в этом году предприятие полностью перешло на отечественное сырье.

«Сегодня мы можем обеспечивать больницы и аптеки инъекционными системами, которые по качеству не уступают европейским аналогам. Изделия поставляем не только по всей России, но и в страны СНГ и Ближнего Востока. Производственные мощности завода позволяют производить до 450 млн шприцев и 500 млн игл в год. Ассортимент подходит под все виды проводимых инъекций, в том числе под инсулиновые и туберкулиновые инъекции и вакцинацию», — сказал Сарманов.

Производство инфузионных систем

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Кроме того, «Паскаль Медикал» запустит производство инфузионных систем. Выпустить первую партию продукции на своем предприятии в ОЭЗ «Дубна» компания рассчитывает в IV квартале 2025 года.

«Компания „Паскаль Медикал“ уже получила регистрационное удостоверение на производство инфузионных систем — продукция предприятия соответствует всем установленным требованиям и может быть законно произведена и использована на территории России. Производственные мощности компании позволят в год выпускать до 80 миллионов капельниц», — сказала заместитель председателя правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что поставлять готовую продукцию «Паскаль Медикал» сможет в лечебные учреждения и аптечные сети по всей стране. Общий объем инвестиций в запуск и модернизацию предприятия за семь лет работы на территории особой экономической зоны «Дубна» оценивается почти в 4 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.