Программа «Служба заботы» внедрена в работу детской больницы МОЦОМДа

Заведующий педиатрическим отделением Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), врач-педиатр, врач-гастроэнтеролог Марина Волынская поздравила с днем рождения юного пациента, находящегося на госпитализации в отделении стационарного отделения № 2. Мальчику исполнилось 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В поздравлении приняла участие и лечащий врач пациента Валерия Кулагина. Подобные акции в детской больнице проходят регулярно и приурочены к развитию проекта «Служба заботы», направленного на улучшение качества обслуживания пациентов в стационарах больниц.

«В этом направлении наш подмосковный регион является первопроходцем. В наших стационарах оказывается не только постоянная юридическая и психологическая консультации профильных специалистов, но и действует практика поздравления с днем рождения детей-именинников на момент их госпитализации в нашем медицинском учреждении», — поделилась заместитель главного врача по медицинской части Татьяна Колесникова.

Врачи отделения пожелали мальчику здоровья, много улыбок и радостных моментов, заботы, любящей семьи и крепких маминых объятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.