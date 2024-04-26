Профилактику детского травматизма обсудили в Подмосковье

Заместители глав городских округов, представители администраций и профильных ведомств по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой обсудили профилактику детского травматизма в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.

На совещании были озвучены итоги реализации стратегии детской безопасности в Московской области в I квартале 2024 года.

«После сверки всех происшествий с профильными министерствами и ведомствами цифры вышли неутешительными. Число погибших и пострадавших детей во время пожаров и ЧП на железных дорогах в Подмосковье в первом квартале увеличилось. В пожарах пострадал 21 ребенок, 9 детей, к сожалению, погибли. 13 детей пострадали на железных дорогах, 8 из них погибли. Обсудили сегодня с коллегами меры профилактики, усиление профилактической работы, особенно по этим направлениям», — поделилась Ксения Мишонова.

Как рассказала подмосковный детский правозащитник, профилактика будет выстраиваться в двух направлениях — работа с детьми, и работа с родителями. Помимо просветительских мероприятий, в образовательных учреждениях и детских лагерях информационные материалы будут распространяться по всем доступным каналам — социальным сетям, информационным экранам в общественных местах и транспорте, в родительских чатах.

«Кроме того, мы договорились, что теперь для информирования родителей о возможных угрозах для детей будем использовать и чаты СНТ и ТСЖ. А еще вместе с нашими профильными ведомствами — МЧС, ГИБДД, министерством образования Московской области — готовим викторину для детей и родителей на знание правил безопасности в самых разных ситуациях. Будем учить наших ребят и их мам и пап в игровой форме, как себя вести на воде, во время пожара, на дорогах, чтобы не допустить трагедии», — рассказала Мишонова.

Стратегия действий по обеспечению детской безопасности в Московской области была принята по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой в апреле 2021 года. Ее основной целью стало сокращение случаев гибели и травматизма детей в регионе по 5 показателям: ДТП, травмы на железной дороге, утопление, пожары, выпадения из окон.

В 2023 году удалось добиться снижения общего числа происшествий с детьми на 5%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.