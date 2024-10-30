Профилактический медосмотр осужденных женщин проведен в ИК № 1 в Дмитровском округе

При взаимодействии ФКУЗ МСЧ-50 ФСИН России и ГБУЗ Московской области «Дмитровская больница» в исправительной колонии № 1 (п. Новое Гришино, Дмитровский г. о.) состоялась ежегодная диспансеризация осужденных женщин, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В филиале медицинской части № 1, расположенном на территории исправительного учреждения, прием провели следующие врачи-специалисты: терапевт, кардиолог, невролог, хирург, онколог, стоматолог иакушер-гинеколог. Профилактический медицинский осмотр также включал в себя электрокардиограмму и флюорографию, клинические и биохимические анализы крови и др.

Всего диспансерный прием прошли 223 осужденных женщины, медицинскими работниками проведено более 500 лабораторных исследований.

«Уже стало доброй традицией проведение диспансеризации женщин, находящихся в ИК-1. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию между нашей организацией и Дмитровской больницей. В ходе диспансеризации осуществлен комплекс мероприятий, который безусловно влияет на качество оказания медицинской помощи женщинам, а также позволяет своевременно выявлять заболевания, предупреждать их дальнейшее развитие. На основании проведенных профилактических осмотров и диагностических мероприятий составляется план дальнейшего обследования и лечения пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи. Ранняя диагностика — это залог успешного лечения», — отметила начальник ФКУЗ МСЧ-50 ФСИН России Наталья Бернгардт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.