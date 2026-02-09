Профессор призвал сохранять индивидуальность при пластической хирургии

Профессор Тигран Алексанян заявил, что пластическая хирургия может быть полезной при уважении к индивидуальности и осознанном подходе к изменениям, сообщает RuNews24.ru .

Современное общество все чаще обращается к пластической хирургии для достижения желаемого внешнего вида. Однако, по словам профессора Тиграна Алексаняна, важно сохранять баланс между стремлением к совершенству и уважением к собственной индивидуальности.

Профессор пояснил, что пластическая хирургия может повысить уверенность в себе, если человек осознает свои цели и мотивы. «Если вы хотите изменить внешность ради гармонии с собой, хирургия может стать замечательным инструментом», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что опасно стремиться к недостижимым идеалам, навязанным медиа. Это может привести к разочарованию и зависимости от процедур. По мнению Алексаняна, задача хирурга — подчеркнуть уникальную красоту пациента, а не создавать копии чужих стандартов.

«Мы работаем с природными данными, наша цель — гармонизировать их, сделать более выразительными, но не радикально менять внешность», — объяснил профессор.

Он добавил, что изменения должны быть постепенными и незаметными для окружающих. Такой подход позволяет человеку выглядеть моложе и привлекательнее, не теряя естественности.

Профессор Алексанян предупредил, что чрезмерное увлечение пластикой может привести к психологическим проблемам и потере чувства собственной уникальности. «Пластическая хирургия — это инструмент, который должен использоваться с умом», — подытожил эксперт.

