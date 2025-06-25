Продолжается капитальный ремонт исторической поликлиники в Королеве

Здесь уже был выполнен полный демонтаж внутренних стен и перегородок, входных групп, проведены работы по утеплению и гидроизоляции фундамента, заменена кровля, усилены входные проёмы и установлены новые рамы. В данный момент идут фасадные работы, наружные стены утепляются и штукатурятся.

Параллельно ведутся инженерные работы, обустройство коммуникационных систем, монтаж новых перегородок и вентиляционных коробов, прокладываются трассы для кондиционеров. На объекте трудятся более 40 рабочих, которые обеспечены всем необходимым.

Здание поликлиники было построено в 1956 году по проекту архитектора Л. Гулецкой и в рамках капитального ремонта будет полностью обновлено. Здесь появятся оборудованные современные кабинеты, регистратура, удобные и светлые зоны ожидания и многое другое для своевременного и качественного оказания медицинской помощи.

Открытие обновленной поликлиники № 1 на 250 посещений в смену запланировано в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновленной поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, а также узнал, как оценивают перемены медработники и пациенты.

«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим. Понимаем конкуренцию с Москвой, прежде всего по зарплатам, поэтому стараемся искать разные способы поддержки, чтобы привлекать врачей в Подмосковье», — сказал Воробьев.