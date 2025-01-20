Продлить льготный рецепт удаленно смогут жители Жуковского и Красногорска

Заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин сообщил, что продлить льготный рецепт удаленно смогут теперь жители Жуковского и Красногорска, ранее этот пилотный проект испытали в Лобне.

«В декабре 2024 года мы запустили пилот по продлению льготных рецептов. Отработали на Лобне, мы видим, что 63% наших пациентов довольны, расширяем данный пилот на Жуковский и Красногорск. Таким образом, большая часть посещений больниц для продления рецептов, в год это порядка 60 тыс. можно перевести на ТМК, что сократит число очно посещений и увеличит доступность», — сказал Забелин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что уже в 2025 году в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«В 2025 году здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.