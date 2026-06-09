Продавцы снова вывели БАД «Молекула» на маркетплейсы

На маркетплейсах вновь появился БАД для похудения «Молекула» с сибутрамином. Его уже снимали с продажи, но продавцы маскируют товар под другие позиции, сообщает «Вечерняя Москва» .

О «Молекуле» заговорили весной 2025 года после роликов в соцсетях. Добавку называли растительной и натуральной, а пользователи рассказывали о похудении на 10–15 килограммов. Позже покупатели жаловались на синие конечности и панические атаки.

После обращений главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной Роспотребнадзор сообщил, что у БАДов нет свидетельства о госрегистрации, и начал проверку. Экспертиза выявила в составе сибутрамин — анорексигенное средство амфетаминового ряда. На упаковке это вещество не указывали, а дозировки превышали показатели зарегистрированных лекарств.

Психиатр-нарколог Василий Шуров объяснил, что сибутрамин применяют только по назначению врача при ожирении.

«Но в официальных препаратах дозировка сибутрамина не превышает 10 миллиграммов. Его назначают при значительном индексе массы тела — при второй, третьей стадиях ожирения. Врач контролирует прием короткого курса», — рассказал психиатр.

По словам Шурова, в «Молекуле» выявляли двойные дозировки. Вещество может «разгонять» центральную нервную систему, нарушать сон, повышать давление, вызывать тахикардию, потери сознания и психозы.

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